Новина про розлучення Святослава Вакарчука сколихнула українців, і пристрасті навколо цієї теми продовжують загострюватися

Відомий український музикант, фронтмен рок-групи " Океан Ельзи "і екс-глава політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук 12 червня повідомив, що розірвав стосунки з дружиною Лялею Фонарьовою.

Варто відзначити, що ніжні стосунки зі своєю музою і єдиною коханою 46-річний лідер "Океан Ельзи" і колишній народний депутат ретельно оберігав від папараці і вкрай рідко відкривав завісу сімейного життя.

Своїх дітей у Вакарчука від шлюбу з Фонарьовою немає, але падчерку, яка скоро відзначатиме 28-річчя, рокер виховує, як рідну дочку.

Відзначимо, після того, як Вакарчук повідомив про розлучення, в мережі стали писати, що він нібито готується незабаром стати батьком.

"Син у нього скоро буде!",- прокоментували новину про розрив Святослава з Лялею, зазначивши, що інформація з дуже наближених до артиста джерел.

Більш того, користувачі Інстаграма навіть назвали ймовірну кохану артиста.

"Нова вже багаторічна любов його-Христина Соловій. Щастя закоханим!", "Бачила інтерв'ю Христини Соловій, де її безпосередньо запитали про їхні стосунки, і вона знітилася і типу не стала коментувати. Так що коханка його-Христина", " цілком можливо. Змінює дружину на молодицю», - пишуть в мережі.

Однак, не всі згодні з такою версією.

"Да ладно, не може бути, вона йому в дочці годиться, якщо не внучки", - заперечили інші користувачі Мережі.

"Новий кандидат на програму "Холостяк"", - пишуть в коментарях.

Загалом звістка про розлучення Ваукарчука українців розчарувала.

"З розуму всі посходили, епідемія розлучень якась", "шкода... хороша, красива пара. Вирішили, значить так їм буде краще", "цей рік переломний для багатьох пар, тільки не всі зможуть святкувати хепіенд...",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, Вакарчук після розлучення з дружиною з'явився на публіці в компанії красунь: несподівані фото.

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