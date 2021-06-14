Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва на відпочинку з подругою показала яскравий стиль

Молода красуня незважаючи на стрімко зростаючу популярність намагається триматися подалі від уваги публіки. При цьому шанувальники продовжують активно стежити за життям Діви і показувати фото з нею.

Сама дівчина нові кадри не публікує, так як не бажає показувати занадто багато зайвого, але сама фотографуватися дуже любить і в Instagram є багато фото з Дівою вже у її друзів.

На одному з кадрів щаслива красуня блиснула ніжним образом у світлих тонах і з мінімумом косметики на обличчі. У маленькому білому топіку і білосніжній спідниці 17-річна дочка знаменитої моделі виглядала не гірше Моніки.

Ми також писали, що стиль невинного ангела припав фанатам самої Моніки Беллуччі до душі. Дуже швидко Діва в результаті стала рекламним представником відомих брендів, в тому числі і модних будинків. Заради просування Кассель навіть знялася в літній фотосесії спеціально для dolce gabbana.

"Ну що за квіточку😍; краще будь-якого подарунка красивиця️; така ніжна і красива дівчина❤️; краще б ще побачити відео зі зйомки🙌; фанати просять добавки❤️; вона схожа на місяць, так сяє; недоступна Краса; наймиліша дівчинка».

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