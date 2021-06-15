Актриса і співачка Дженніфер Лопес у чорних лосинах прогулялася по вулиці, дивуючи фігурою

Артистці через місяць вже виповниться 52 роки, проте підтягнута і засмагла Лопес не виглядає на свій вік. Зірка може показати себе з будь-якого ракурсу і в будь-якому вбранні, адже з такою фігурою їй ледь можна дати 30 років.

Фанати настільки здивовані зовнішності Дженніфер, що все частіше пишуть їй під постами питання про систему догляду за шкірою та обличчям, а також нерідко звинувачують в уколах ботокса і використанні інших косметичних процедур.

Проте, як можна помітити по кадрах, навіть без передбачуваних втручань артистка тримає себе у формі сама, багато ходить в зал і не лінується щодня доглядати за тілом, зволожуючи шкіру маслами і кремами.

"14 червня 2021 року в Беверлі-Хіллз 😎 єдина жінка, якою я захоплююся все більше і більше з кожним днем! Слава богу, що послав мені кумира», - сказано в підписі до кадрів Лопес на прогулянці.

Особливою популярністю серед фанатів Дженніфер користуються не постановочні кадри, зроблені на зйомках тієї чи іншої продукції. Наприклад, не так давно Лопес знімалася на пляжі, показуючи цілу серію нарядів для прогулянки влітку з друзями або просто для відпочинку на пляжі.

Увагу приділили шанувальники і кадрам без обробки. У бежевому купальнику з вирізом на спині і бюсті Лопес виглядала максимально природно. Її фігура виглядала натурально і без фотошопу цілком реалістично. Але навіть так 51-річна знаменитість змогла здивувати підтягнутими формами, гладкою шкірою і вдалим засмагою.

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