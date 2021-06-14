Співачка Настя Каменських здивувала новим відео

34-річна зірка, за якою спостерігають понад 5 млн передплатників в Instagram, не тільки ділиться цікавими знімками, але також любить зачіпати теми мотивації, самовдосконалення і позитивного мислення.

Саме таким став новий пост артистки, передає Politeka.net.

"Якщо ви чекали якийсь знак, щоб зважитися на те, що вже давно відкладаєте - тоді ось він! Вриваємося в цей тиждень з посмішкою, класним настроєм і впевненістю в собі і своїх силах», - написала Настя.

Каменських показала коротке відео, в якому пританцьовує під музику.

Артистку засипали компліментами.

«Красотуля від природи...", "Найкрасивіша жінка", "Ну як? як можна бути такою красивою і талановитою?", "Настя ти шикарна🔥», - пишуть в коментарях.

Однак знайшлися і ті, кому ролик здався дивним:» якийсь нелюдський оскал«,»дивне і незрозуміле відео".

Раніше Каменських нагадувала своїм фоловерам, що вміння радіти життю зміцнює здоров'я і здатне підвищити навіть захисні сили організму.

"Позитивне мислення дуже важливо. Воно активізує в нас хороші почуття і емоції: щастя, радість, задоволеність собою. А це в свою чергу впливає не тільки на психологічне здоров'я, але і допомагає зміцнювати імунітет! І що дуже важливо-позитивні думки викликають натхнення, прагнення пізнавати світ, пробувати нове і підсвідомо наближають нас до виконання наших бажань!"- поділилася цікавими фактами співачка.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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