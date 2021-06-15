Відомий український співак Віктор Павлік оголосив, що його молода дружина народила сина, і показав його перший знімок
55-річний артист поділився радісною новиною на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Його 26-річна дружина Катерина Репяхова в ніч на 15 червня народила сина, якого пара, як і планувала, назвала Михайлом.
"Сьогодні, 15 червня 2021 о 2:40, Михасик Павлик 53 см, 3400. Слава Господу Богу!",- коротко написав співак, який став батьком вчетверте.
Він також встиг поділитися першим знімком хлопчика прямо з пологового будинку. На ньому Павлик притискається до своєї щойно народила дружині, яка тримає в руках згорток з малюком. Його обличчя при цьому не видно.
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Шанувальники артиста тут же відреагували на його публікацію.
"Вітаю! Здоров'я вашому малюкові!", "Щиро вітаю з народженням синочка", "ми всі чекали його! Слава Богу", "вітаю вас дуже, дуже! Нехай росте здоровеньким. Матусі здоров'я", "Вітаю! Нехай росте здоровий і щасливий на радість мамі і татові", - пишуть люди.
Зазначимо, що минулого року в житті Віктора Павлика відбулися серйозні зміни. Навесні він одружився на Катерині Репяховой, до якої пішов від своєї колишньої дружини Лариси. А 7 серпня після важкої боротьби з раком пішов з життя молодший син співака, Павло. Пізніше Павлик і його молода дружина оголосили, що чекають дитину.
Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика похвалилася дорогим подарунком на честь особливої дати: "Треба йому частіше народжувати".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Павлика показала, як відзначила день народження перед самими пологами: "Максимально опухла".
Також Politeka писала, що майбутній батько Павлик показав незвичайні кадри з сином: "Папуличка...".