Кохана Володимира Остапчука Христина Горняк здивувала новим талантом

Як відомо, дружина ведучого називає себе "танцюючим нотаріусом" (у неї є свій бізнес, а в юності вона захоплювалася бальними танцями), але раптово Христину потягнуло на дизайнерство одягу. Дівчина вирішила продемонструвати свої незвичайні костюмчики у всій красі, тим більше вони ідеально вписуються в пейзажі Чорногорії, де вона зараз відпочиває з чоловіком.

У своєму новому пості в Instagram Христина показала, як відпочиває на яхті, з шампанським і фруктами, передає Politeka.net.

Дівчина позувала в костюмах із "сіточки" різних кольорів, демонструючи струнку фігуру. На деяких кадрах зірка танцювала, часом, навіть не випускаючи келиха з рук.

"Я просто в усе, що роблю, вкладаю своє сердечко! ❤️ Так у мене і вийшло з моїми красивими костюмами. Будемо красивими разом цього літа!!!!🔥", - повідомила вона в підписі.

Користувачі кинулися коментувати, а найпершим оцінив старання Христини її чоловік. "Пишаюся ❤️", - написав він.

"Боже, яка ти красива!"

"Дуже красиві вироби, в ресторан точно ні, тому що дуже просвічується (особисто моя думка) а ось по набережній біля моря супер 👍 👍 👍"

"Так, будемо красивими🔥"

"Бомба-ракета🔥"

"У вас був такий костюм тільки білий з топом😮всі запитували звідки)))"

"Клас 🔥 👏 🙌Вітаю 💐"

Раніше ми розповідали, Христина зізналася, що ніколи не перестане мріяти, опублікувавши атмосферне чорно-біле фото, на якому позувала в джинсових шортиках, футболці й милому капелюшку.

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