Актриса Тоня Паперна, донька Ольги Сумської, показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна є дочкою актриси Ольги Сумський і вирішила піти по маминих стопах, почавши зніматися в кіно. Дівчина поїхала в Росію, де обзавелася сім'єю і побудувала успішну кар'єру. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де ділиться цікавими публікаціями.

Тоня на фото показала себе в шортиках і футболці. У руці вона тримала великий "млинець" на 10 кг.

"Хто ходить в гості вранці, той надходить мудро !

Тарам-парам тарам-парам, Карина, я йду!",- написала дівчина під фото.

На інших кадрах, що Тоня залишила в сторіс, красуня разом з темноволосою подружкою займалася фітнесом. Кадри вийшли дуже цікавими і мотивуючими. А ще на одному відео Паперна вже була в топі і танцювала перед камерою, поки Карина стояла з гирею.

Повідомлялося, що старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала яскраві кадри з літньої прогулянки.

Паперна виклала в мережу дві серії знімків, на яких з'явилася в стильних образах. Так, спочатку дівчина показала кілька кадрів з літньої прогулянки, на яких відображена в цікавій локації.

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