Відома українська телеведуча Катя Осадча засвітилася в компанії своєї колеги, відомої ведучої Лесі Нікітюк
Як передає Politeka.net, Осадча перебуває в очікуванні своєї третьої дитини. Вона продовжує активно працювати, висвітлюючи всі культурні події в країні, а іноді і за її межами. Цього разу красуня вирушила на відкриття-презентацію нового Тікток будинку. Вона вибрала для виходу яскравий помаранчевий костюм, під піджаком якого вдало замаскувала свій животик.
На фото, які з'явилися в Instagram, Осадча позувала з Лесею Нікітюк, Аллою Костромічовою і відомими блогерами. Виглядала вона дуже живою і веселою.
"Зоряне відкриття нової резиденції найпопулярніших українських блогерів @whynot___house. Незабаром у "Світське життя"!",- підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях глядачі залишили масу відгуків про зірок.
"У Алли дивна зачіска", «Катя найкраща», «Круто», «чекаю з нетерпінням цей випуск», "Ви така яскрава", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Катя Осадча засвітилася в компанії репера Потапа і його сина. Телеведуча позувала в світлому вбранні, а герої випуску в стильних луках. Шанувальників вразило те, як виріс син репера.
Нагадаємо, що вагітна Осадча в сукні "наложниці Султана" не змогла приховати головну таємницю:"там дівчинка".
Також Politeka писала, що вагітну Осадчу в "тісному" костюмі зняли на прогулянці в Києві: "Ах, який...".
А ще Politeka повідомляла, що вагітна Осадча сколихнула українців, розкривши свої плани: "Виклик прийнятий".