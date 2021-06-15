Відомий український співак Арсен Мірзоян показав, як святкує річницю зі своєю зірковою дружиною

Як передає Politeka.net, 43-річний Мірзоян став популярним після участі в шоу "Голос країни" в 2011 році. На проекті він зустрів свою любов, співачку і дочку легендарної зірки Ніни Матвієнко Тоню. Заради Антоніни Матвієнко Мірзоян пішов з сім'ї з двома дітьми. У шлюбі з Тонею у нього народилася дочка.

Зараз артист продовжує будувати співочу кар'єру, а також активно веде сторінку в Instagram. У себе в мережі він показав, як вони з Тонею відзначають четверту річницю весілля в готелі Яремче. Тоня і Арсен сиділи на балконі з прекрасним видом на Карпати.

"Шампанського!",- підписав відео Мірзоян.

Артист налив шампанського собі і дружині, запропонувавши випити за їх річницю.

"Я тебе вітаю", - зазначив Мірзоян і подивився на дружину.

"І я тебе вітаю. Я тебе дуже люблю. І чотири роки наших, найкращих. Дякую за любов", - відповіла Тоня.

У коментарях парочці залишили як привітання, так і негативні відгуки.

"Ви прекрасні! Щастя Вам", "найкращі", "Ого", "як це приємно слухати дружині, яка кинута, і двом діткам, просто кайф", "Вітаю! Кращі скарби України!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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