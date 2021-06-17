Відома телеведуча Марічка Падалко вийшла в прямий ефір без краплі гриму і здорово здивувала українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася фотоколажем, на якому показала, що вийшла в прямий ефір випуску новин без макіяжу. сталося це в рамках експерименту до Дня природної краси.

На одному зі знімків в колажі Марічка знята без макіяжу, а на другому з косметикою. Однак, українці майже не помітили різниці, відзначаючи, що телеведуча красива як з гримом, так і без нього.

Експеримент у прямому ефірі - мої колеги з @snidanok розкрутили мене просто в ефірі на появу у випуску ТСН з чистим обличчям до Дня природної краси, який сьогодні відзначають у світі. Я б, напевно, на це не погодилася, якби запропонували працювати без макіяжу напередодні. Я в житті такого не робила на ТБ. А тут не було часу думати", - розповіла Падалко.

Треба сказати, що фанати телезірки в захваті від її вигляду, в коментарях Марічку засипають компліментами: "Якби не прочитала, різниці б не побачила", "Ви неймовірно красива, навіть без макіяжу", "Різниці не бачу", "Головне, що показує цей експеримент – краса вона і не залежить від макіяжу", "Ви красива і без макіяжу", "Красуня, така гарна, дівчинка", "Дуже красива! Природна краса. Ви надихаєте багатьох жінок! Адже Українки найкрасивіші дівчата".

Нагадаємо, Зірки 1+1 вийшли в ефір без макіяжу, такими Марічку Падалко і Барбір ще не бачили: "Сильно відрізняється".

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