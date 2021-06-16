Яка ж вона мила

Відома українська співачка Тіна Кароль показала кадри свого весілля

Співачка Тіна Кароль і її обранець, продюсер Євген Огір, повінчалися 15 червня 2008 року. На честь річниці Тіна поділилася кадрами щасливої події на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Тіна і Євген розписалися в січні того ж року, відразу після новорічних свят. Потім вони вирушили в романтичну подорож на Мальдіви, де зіграли острівне весілля на двох. А головне торжество намітили на літо.

В цей час Тіна вже чекала дитину.

Вінчання пройшло у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

З нагоди річниці Кароль також показала обручки, які зібрала на ланцюжок і одягла на шию.

"Разом в небі і на землі", - підписала вона кадри.

Нагадаємо, в 2012 році стало відомо, що у Євгена рак шлунка. У 2013 році його не стало. Чоловікові Тіни Кароль було всього 32 роки.

"Він боровся до кінця. До тих пір до кінця, коли вже свідомість була такою, що він не розумів. Рука вже не рухалася, він не володів своїм тілом " - розповідала Тіна про останні тижні життя Євгена.

Зараз синові Тіна і Євгенія Венеаміну 12 років.

Нагадаємо, що Тина Кароль у короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".

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