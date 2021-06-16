Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як займається фітнесом

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки популярною телеведучою, а ще й актрисою театру і кіно. При цьому красуня веде і соціальні мережі, де ділиться своїм настроєм і особистими кадрами.

Цього разу Лілія вирішила показати, як займається новим фітнесом. Дівчина одягла спеціальний костюм, який стимулює м'язи електрострумом. На кількох фото Ребрик показала, що з цього вийшло.

"Вперше сьогодні тестила ЕМС-фітнес. Це модний варіант занять спортом, коли м'язи додатково стимулюють елекротоком.

Дивні, скажу вам, відчуття ... 5 хвилин простих вправ, а відчуття, ніби ти відпахав комплекс «Три підходи по тридцять». М'язи додатково скорочуються і працюють самостійно. Цікаво буде завтра крепатури від такого фітнесу. Але щось в цьому є ...",- написала Лілія.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"А для серцево-судинної системи це не шкідливо? Вже краще класичний спорт. Повільно, але впевнено і без шкоди для здоров'я", "особисто я, віддаю перевагу класичному спорту, "орати" і отримувати результат", "щоб влізти у весільну сукню готова, а так я билше класичного спорт".

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