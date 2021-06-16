Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) приголомшив видом з розбитим обличчям

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив нагадати про прем'єру свого нового кліпу. Музикант поділився кількома кадрами з відео-роботи. На одному з них він постав з розбитим закривавленим обличчям в гамівній сорочці.

"Завтра... #птп", - коротко підписав анонс Потап.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Чекаємо з нетерпінням завтра. Впевнений, що там шедевр, зроблений талановитою людиною як ви!", "У скільки мені прокидатися заради кліпу?", "А ще будете на якусь пісню з нового альбому знімати кліп?",- пишуть шанувальники.

Відзначимо, що раніше Потап вже презентував анонс свого нового кліпу. Він розповів, що пісня «Екзорцизм» найсильніша в його альбомі. Репер зізнався, що ця пісня заснована на його власній історії.

"Любов очищає і зцілює тебе- ось чому це екзорцизм, baby!",- прокоментував новинку артист.

Раніше ми писали, що Потап в інтерв'ю Каті Осадчій зізнався, що ставиться до своєї підопічної Наді Дорофєєвої як до маленької дитини, яку випускає у вільне плавання.

Нагадаємо, що Потап кинувся рятувати планету, Каменських поділилася своєю гордістю: "У Льоші є особливий дар...".

Як повідомляла Politeka, Потап похвалився розкішним подарунком з діамантами на 40-річчя: "хворим діткам по крихтах збирають, а хтось...".

Також Politeka писала, що Потап похвалився, як бенкетує в літаку зі своїми артистами: «підняли ціни, поміняли райдер...».