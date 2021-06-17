Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила елегантністю

Анджеліна Джолі, починаючи з 1990-х років, завоювала величезну популярність, повідомляє Politeka.net. Попри всі труднощі особистого життя артистка велику увагу приділяє своїм образам.

Хоча в юні роки Джолі вибирала найсміливіші вбрання, протягом довгих останніх років зірка віддає перевагу більш ніжним образам. Красуня елегантна в легких сукнях, або - в простих об'ємних.

Цього разу користувачі мережі згадали образ актриси, яка з'явилася в чорній сукні з довгим декольте. Через тонке мереживо було видно, що артистка вирішила не надягати білизни. Зірка була з акуратною зачіскою, а її макіяж зроблений з акцентом на великі очі.

"Завжди елегантна. Приклад краси ❤️", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Обережно 🔥❤️", "♥️♥️♥️♥️♥️🇺🇸💍🇮🇹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🥃🥃🎩🐈🌟🌟", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі все частіше з'являється на публіці в нарядах, які говорять про її особисту позицію сильної, талановитої і працездатної жінки. Зараз вона сама займається домашнім господарством. Часто артистку можна помітити під час походу за продуктами, або коли вона забирає дітей зі школи. Для цього вона вибирає найпростіші сукні, які не сковують її рухів.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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