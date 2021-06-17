Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, захопила зовнішністю

41-річна актриса не виглядає на свій вік, адже ретельно за собою стежить, пише Politeka.net.

Знаменитість хоча і не сидить на дієтах, але все ж намагається правильно харчуватися. Зокрема артистка намагається вживати тільки здорову їжу з харчовими добавками. Пару раз на рік Куриленко проходить курс спеціальних вітамінів для волосся, нігтів і шкіри.

До слова, актриса ніколи не приховує, що не любить спорт, але вона намагається вести активний спосіб життя. Особливо актрисі подобаються довгі піші прогулянки й танці. Однак зірка, готуючись до ролі у фільмі, інтенсивно вправляється з персональним тренером.

Завдяки правильному догляду за шкірою зірка виглядає просто приголомшливо, що можна побачити на нових фото, які вона опублікувала у своєму Instagram.

Ольга позувала за столиком. Світле волосся зірки красиво завилося, легкий макіяж підкреслив природну красу зірки, а елегантне плаття виділило форми і тонку талію.

У такому вигляді зірка прийшла на сніданок до своєї знайомої.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Красуні🌺 🌺 🌺", "моє сонечко", "😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ чудова", "Ти виглядаєш такою задоволеною, Ольга ❤ ️" « " Ти виглядаєш так мило ❤️", " Абсолютно чудово, дорога✨ 💕", «сподіваюся, вам сподобалося, пані😁", » чудова👏 👏", " чудово! Я не знала, що ти тут живеш!",- написали користувачі Мережі.

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