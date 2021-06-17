Українська співачка Оля Полякова записала відеозвернення до українських медиків

Як передає Politeka.net, зірка вирішила незвичайним способом привітати медичних працівників з їх професійним святом. Вона лежала на дивані, загорнута в один рушник. Співачка використовувала фільтр Instagram, перетворившись на справжню красуню.

"Дорогі мої, Харків, медпрацівники. І медпрацівники всього світу. Я вітаю всіх з цим професійним днем - днем медика. Я люблю це свято. У моїй родині його постійно святкували, тому що у мене лікарська сім'я. Я і сама хотіла стати медиком. Я вітаю вас, і, перш за все, бажаю, щоб ви були здорові. І звичайно ж, побільше грошей нашим лікарям, тому що лікарі повинні круто заробляти, як у всьому світі", - зазначила Полякова.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова чесно розповіла про емоційне вигорання. 37-річна співачка зазначила, що бореться з таким станом, залишаючись в повній самоті.

"Я сьогодні вдома в гордій самоті. Всі поїхали в місто. А я зайнялася випічкою хліба. Багато мене запитують: "навіщо ти це робиш? Ти що старенька бабуся? А я вам скажу, що я жахливо таким чином розслабляюся. Це моя медитація", - зізналася співачка.

Нагадаємо, що волога Оля Полякова постала перед камерою в одному рушнику:"сьогодні банний день".

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