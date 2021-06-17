Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська заговорила про біль втрати

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала у себе в Instagram фото, на якому постала в чорній жалобній хустці з трояндами. Виглядала співачка дуже сумною. Виявилося, що сьогодні 40 днів з дня смерті її батька.

"Мені часто сниться, що ти не пішов..". ©Тато. Час лікує... 40 дивне число...", - підписала знімок зірка.

У коментарях Славу підтримали її шанувальники, які стали ділитися своїми історіями.

«Жаль.. але час не лікує, він вчить жити без...залишаються тільки спогади про того, кого немає в цьому житті», «Слава, він став ангелом-хранителем Вашим», «сниться говорять погано», «Ангел мій, обіймаю тебе за плечі. Ти хороша дочка, ТАТО тобою дуже пишається", "світла пам'ять татові. А час не лікує, ти вчишся з цим жити", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що співачка дуже важко пережила втрату батька, який довгий час боровся з хворобою. Найбільше вона шкодувала, що не встигла відвідати його і не попрощалася особисто.

"Я дуже сильно переживаю, що за час, який ми боролися з хворобою, я не знайшла моральних сил і не приїхала до нього", - чесно зізналася зірка.

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