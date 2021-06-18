Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала свій райський відпочинок

30-річна артистка вже близько 10 років займається розвитком сольної кар'єри. паралельно з цим вона активно веде свій блог в Instagram. Зараз за її сторінкою стежать 49,6 тисяч користувачів мережі.

У новій ппості дівчина поділилася фото, зробленим на Мальдівах, повідомляє Politeka.net.

"Рай на Землі", - коротко підписала вона фото.

Соня Кей відображена в білому парео і яскравому червоному купальнику. Красуня стояла на пляжі, дозволяючи поряд підніматися під потоками вітру.

Фото було зроблено під час медового місяця Соні.

"Красотень", "як шоколадка", - пишуть в коментарях.

Соня Кей вийшла заміж у червні 2020 року. Обранець співачки-Олег Петров. Він хокеїст, грає за збірну України, чим я дуже пишаюся, а також за українську команду ХК «Дніпро» в Херсоні.

Варто відзначити, Соня довгий час приховувала його від публіки.

"Я вважаю, що щастя любить тишу. Є особисте, а є професійне і робоче. Те, що відбувається вдома з сім'єю, має там залишатися. Звичайно, є побічні ефекти при роботі в нашій сфері, все одно твоє особисте життя цікаве громадськості, але якщо вже ділитися - чимось хорошим і зовсім небагато", - говорила дівчина.

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