Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, як упорядковує себе після поїздки до Росії

Екс-чоловік співачки не коментував розлучення довгий час, причому особливих слів про життя після шлюбу чоловік також не озвучував. Проте, як можна було зрозуміти, заради дочки пара підтримує дружні стосунки. Спеціально перед днем народження Соні Мурат відправився в РФ, щоб відсвяткувати її десятиліття разом.

Після декількох днів насиченого відпочинку Мурат відправився назад додому, де і вирішив показати, як приводить себе в порядок. За багато років фанати співачки не раз відзначали, як швидко чоловік Кароліни посивів. Вже сива борода і майже такі ж воолси неможливо не помітити.

"Ніколи не здавайся" - спочатку написав Мурат, показуючи себе на нових сторі. А вже після цього продемонстрував, як упорядковує себе вдома. Вирішивши постригтися, прибирати сиву бороду мудчина все одно не став.

Раніше Мурат показав, як під час поїздки в РФ був зайнятий виключно дочкою. Як можна помітити з ролика, дівчинці ні в чому не відмовляють. Тільки її день народження святкували кілька днів і влаштували ціле свято з безліччю гостей. Тепер же Соня веселиться з батьком на атракціонах.

"Мурат розважається і радіє як дитина!! Соня щаслива!! стільки їй увагу дає ТАТО! і сам від душі веселиться. у них з Сонею один темперамент!! вміють і веселиться і всяке почуття їм не чуже однаково!! адже не дарма вони близнюки зодіаку!! і все ж мої дорогі і улюблені, здоров'я вам, любові, взаєморозуміння і всього того, що приносить щастя!!",- писали фанати.

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