Відома актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі захопила новою яскравою фотосесією для модного глянцю

Як пише Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася в колишні форми і хизується на світських заходах у всеозброєнні. У своєму мікроблозі в Instagram актриса часто радує фанатів яскравими фотосесіями, з'являючись в розкішних образах. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу яскраві кадри, на яких з'явилася в Хижому образі.

Як видно, на нових знімках Мер'єм позує, вмостившись на оксамитовому диванчику в тьмяній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася в атласній сукні цікавого фасону з строкатим візерунком, яке красиво підкреслило її пружні принади. На деяких знімках зірки трохи задерла поділ сукні, оголюючи розкішні стрункі ніжки. Її волосся розпущене і недбалими локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж, вона хижо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографій Узерлі розповіла про те, хто створював цю фотосесію. А шанувальники тут же почали активно обговорювати нові знімки актриси, засинаючи її компліментами в коментарях публікації. "Який хороший день", "Моя прекрасна", "Тигриця", "Красуня", "Така красива леді", "Принцеса", "Красуня", "Королева", "Повелителька", "Чудова", "Ти ідеальна", "Шикарна, просто бомба", "Я тебе люблю", - пишуть захоплені шанувальники.

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