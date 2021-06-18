Дружина популярного українського співака і судді "Голосу країни" Дмитра Монатіка в літній рожевій сукні показала, як насолоджується моментом
Ірина Монатік поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ньому дружина співака показала, як проводить час у Греції.
Нещодавно Ірина вирушила на відпочинок в сонячну Грецію, яка підкорила її своєю атмосферою. Тепер дружина Монатіка активно ділиться знімками з подорожі.
Так, на новому фото вона позує біля колоритного білого будиночка з яскраво-синьою обробкою. Монатік грайливо притулилася до стіни, дивлячись вдалину. На ній легкий і стильний літній наряд. Для прогулянки вона вибрала ніжно-рожеве Довге плаття, світло-блакитну сорочку, білі кросівки і рожеві окуляри. Розпущене волосся і легка посмішка доповнили її романтичний образ.
"Насолоджуватися моментом", - підписала знімок Ірина.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
"Тіло направили в морг": нещасний випадок стався з чоловіком у Харкові
Україну накриє триденна магнітна буря: названо дату найсильнішого удару
"Бурак, будь ласка!": останні хвилини життя загиблої в Туреччині українки знімали на відео
Три знаки Зодіаку чекають важливі зміни: кому пощастить влітку
Її передплатники тут же почали коментувати пост.
"Красива", "такі дивовижні місця", "ви чудова", "Чарівна!!!", "Я тащуся від таких естетичних фотографій", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що дружина Монатіка опублікувала фото, на якому здалася в коротких шортиках і блузі, а на талії можна побачити бананку. Красуня стояла біля дерева, демонструючи засмаглі ніжки. Як можна зрозуміти по геолокації, дівчина вирушила відпочивати в Грецію.
"Будь ласка, з видом на море", - підписала кадр Ірина.
Нагадаємо, суддя Голосу країни Монатік "уділав" Вакарчука, Дорофєєву і Кароль: "Її Величність Тіна...".
Як повідомляла Politeka, дружина судді "Голосу країни" Монатіка в коротких шортах показала свій Грецький загар: "Шикарна".
Також Politeka писала, що дружина Монатіка в стильному літньому образі закинула ногу на ногу, прикувавши до себе погляди: "літо всередині".