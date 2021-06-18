Дружина популярного українського співака і судді "Голосу країни" Дмитра Монатіка в літній рожевій сукні показала, як насолоджується моментом

Ірина Монатік поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ньому дружина співака показала, як проводить час у Греції.

Нещодавно Ірина вирушила на відпочинок в сонячну Грецію, яка підкорила її своєю атмосферою. Тепер дружина Монатіка активно ділиться знімками з подорожі.

Так, на новому фото вона позує біля колоритного білого будиночка з яскраво-синьою обробкою. Монатік грайливо притулилася до стіни, дивлячись вдалину. На ній легкий і стильний літній наряд. Для прогулянки вона вибрала ніжно-рожеве Довге плаття, світло-блакитну сорочку, білі кросівки і рожеві окуляри. Розпущене волосся і легка посмішка доповнили її романтичний образ.

"Насолоджуватися моментом", - підписала знімок Ірина.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Красива", "такі дивовижні місця", "ви чудова", "Чарівна!!!", "Я тащуся від таких естетичних фотографій", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що дружина Монатіка опублікувала фото, на якому здалася в коротких шортиках і блузі, а на талії можна побачити бананку. Красуня стояла біля дерева, демонструючи засмаглі ніжки. Як можна зрозуміти по геолокації, дівчина вирушила відпочивати в Грецію.

"Будь ласка, з видом на море", - підписала кадр Ірина.

Нагадаємо, суддя Голосу країни Монатік "уділав" Вакарчука, Дорофєєву і Кароль: "Її Величність Тіна...".

Як повідомляла Politeka, дружина судді "Голосу країни" Монатіка в коротких шортах показала свій Грецький загар: "Шикарна".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка в стильному літньому образі закинула ногу на ногу, прикувавши до себе погляди: "літо всередині".