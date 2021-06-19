Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна розповіла, як відпочиває від батьківських буднів, а також показала романтичний образ

Як відомо, Антоніна пішла по стопах зіркової матері і стала актрисою. При цьому красуня живе не в Україні, а в Росії, куди переїхала до чоловіка. Разом пара виховує двох дітей. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Паперна відверто зізналася, що це буває втомлює, пише Politeka.net.

"Мами мене зараз зрозуміють. Що таке для мене похід в салон - це щось наче тиждень відпочинку на Мальдівах", - написала актриса.

Вона в подробицях описала, якою насолодою для неї стає відвідування салону краси, де вона отримує масаж і професійний догляд за обличчям і тілом.

"Час в цій обстановці летить непомітно і тільки ти розслабився, а все ... кулею мчиш далі, але така вся заряджена красива і доглянута", - підсумувала Паперна.

Вона також показала себе в салоні. Для походу за процедурами Антоніна вибрала романтичний літній образ. На ній було легке блакитне плаття в квіточку, босоніжки, а також кокетлива солом'яний капелюшок. Актриса присіла відпочити, демонструючи свої стрункі ніжки.

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