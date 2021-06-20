Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі підкорила серця шанувальників в яскравому образі
Зірка завоювала велику любов публіки завдяки своєму таланту і привабливості, повідомляє Politeka.net. Джолі досі вважається для багатьох еталоном краси.
У мережі раз у раз з'являються знімки артистки в різних фан-групах. Користувачі Мережі не тільки захоплюються привабливістю Енджі на архівних кадрах, але також піддають їх обробці, роблячи її вигляд більш сучасним.
Зокрема, в одному з фан-акаунтах з'явився знімок зірки, на якому її обличчя було відфотошопленим. Акторка сяяла нереалістично гладкою шкірою. Також увагу притягували красиві блакитні очі.
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Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Краса ❤️❤️", "Прекрасна ❤️ ❤️ Я твоя фанатка", "Дуже гарні очі ❤️❤️❤️", "Гарна", "О, миле фото 😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Приємна", "моя любов ♥ ️", "Вау 👀👍🔥 Чудова 👏", "Красива жінка", "Чудова дівчинка 😍👏🔥🙌❤️", "чудесна жінка красива 😍😍😍😍😍😍", "Красива маленька Анджеліна 🖤🖤", "Прекрасна жінка", "Я люблю тебе, Анджеліна", "Красиве волосся і посмішка 😃😊🔥🔥", "Очі батька і губи мами", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі народилася у 1975 році в родині акторів Маршелін Бертран і Джона Войта. Батьки зірки розійшлися, коли Енджі був рік.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.