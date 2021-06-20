Українська співачка Оля Полякова з'явилася на зйомках в компанії колеги Даші Астаф'євої

Як стало нещодавно відомо, давні знайомі і колеги Даша Астаф'єва і Ольга Полякова знімаються в одному проекті. Більше 10 років на кухні "Майстер Шеф" змагалися за першість досвідчені кухарі або любителі, а тепер в новому сезоні на проекті з'явилися змагання між зірковими командами.

У першому епізоді змагалися блондинки проти брюнеток: Ольга Полякова, Аліна Гросу, Тетяна Решетняк – Таяна) - команда червоних, і Даша Астаф'єва, Оля Цибульська і Надія Мейхер в синій команді. На зйомках чергового випуску Оля і Даша з'явилися разом в гримерці, показуючи, як добре вони ладнають.

Відзначимо, інтригувати пікантними сторіс для артисток не вперше, адже раніше вони знімалися разом для фільму "Свінгери" і з тих пір люблять дуріти на камеру, обніматися і жартівливо загравати один з одним, знаючи, що це викличе бурхливу реакцію шанувальників.

У модних нарядах і з легкими посмішками зірки не обійшлися без кокетства і цього разу.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова чесно розповіла про емоційне вигорання. 37-річна співачка зазначила, що бореться з таким станом, залишаючись в повній самоті.

"Я сьогодні вдома в гордій самоті. Всі поїхали в місто. А я зайнялася випічкою хліба. Багато мене запитують: "навіщо ти це робиш? Ти що старенька бабуся? А я вам скажу, що я жахливо таким чином розслабляюся. Це моя медитація", - зізналася співачка.

Нагадаємо, що волога Оля Полякова постала перед камерою в одному рушнику:"сьогодні банний день".

Також Politeka писала, що Оля Полякова розкомандувалася Ектором на "Майстер Шеф": "а приз тому, хто понаглее?».

А ще Politeka повідомляла, що на розкішний особняк Полякової під Києвом обрушилася Крижана стихія: "бачили, що відбувається?".