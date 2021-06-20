Артистка вже нічого не соромиться

Відома українська співачка Аліна Гросу не так давно зізналася, що будує нові стосунки, а зараз ділиться кадрами з коханим

Артистка близько року пробула в шлюбі з бізнесменом Олександром Комковим, передає Politeka.net. В одному зі своїх інтерв'ю співачка звинуватила чоловіка в зрадах.

Після розлучення Гросу не розкривала подробиці особистого життя, проте її все частіше стали помічати в компанії актора Романа Полянського.

Аліна говорила, що між нею і артистом всього лише дружба, але не так давно зізналася, що зустрічається з Полянським.

Зараз пара не приховує своїх відносин і регулярно ділиться особистими кадрами.

Зокрема, Аліна опублікувала фото, на яких обидва обіймаються, а Аліну в щоку цілує коханий.

"Укладка, зроблена вітром", - написала Гросу.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, з колишнім чоловіком Комковим Аліна Гросу познайомилася ще у 2015 році на знімальному майданчику. Житло Комкова стало локацією для зйомок однієї картини. Пара довго дружила, а потім стала зустрічатися.

Своє розлучення співачка згадує так:

"Я прилетіла з концертів 22 грудня, це було якраз півроку після весілля. Ми сіли поговорити і він мені каже, давай роз'їдемося на місяць. Чи не розлучимося, а саме роз'їдемося. Щоб спробувати нове життя. Я не розумію: "Як?". Потім він вже чесно зізнався, що познайомився з жінкою і хоче пожити з нею якийсь час".

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