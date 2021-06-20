Дружина Дмитра Монатіка, судді "Голосу країни", Ірина показала, як відпочиває в Греції
Як пише Politeka.net, Ірина Монатік зараз відпочиває в Греції, насолоджуючись жарким сонечком. Красуня активно активно ділиться новими фото з відпочинку, радуючи численних фанатів.
Цього разу Ірина здалася в чорному закритому купальнику. Дівчина лягла на камені, насолоджуючись жарким сонечком, а ноги виставила вперед.
"Життя. Як же ти прекрасна", - написала Ірина Монатік під фотографією.
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"О, так", - написала Брежнєва.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ируся. Не впізнала, красива", "пожежа"," неможливо красиво"," Оооо ви побували на шматочку місяця на Землі", " Вауууу! Ірочка! Це відвал всього", "вітер виточив для вас", " життя непередбачувана і прекрасна, потрібно тільки вірити і мріяти в прекрасне!".
Повідомлялося, що дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка в літній рожевій сукні показала, як насолоджується моментом.
Так, на новому фото вона позує біля колоритного білого будиночка з яскраво-синьою обробкою. Монатік грайливо притулилася до стіни, дивлячись вдалину. На ній легкий і стильний літній наряд.
Нагадаємо, дружина Монатіка в стильному літньому образі закинула ногу на ногу, прикувавши до себе погляди
Також Politeka писала, що дружина Монатіка у вузькій сукні заінтригувала кадрами з Греції
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