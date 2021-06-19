Жінка ще не відновилася після пологів

27-річна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як вперше вийшла на прогулянку з новонародженим малюком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Катерина активно розповідає про своє нове життя. Як відомо, нещодавно дівчина народила 55-річному Павлику сина Михайла. Катерина ще не встигла відновитися після пологів, але вже активно взялася за облаштування побуту.

На свіжих сторіс Репяхова показала, як вперше вийшла на прогулянку з сином.

"Наша перша в житті прогулянка", - підписала відео Репяхова.

Вона засвітила новонародженого в колясці, але не стала показувати його обличчя.

"А ми на нашій першій в житті прогулянці. Ура! Як же я чекала цей момент", - поділилася своїми емоціями Катерина.

Як стало відомо пізніше, прогулянка обернулася неприємністю, оскільки Репяхова сильно втомилася.

"Пройшлися метрів триста. Я вже втомилася, спина болить страшно. Руки, крепатура у мене. З незвички болить", - поскаржилася молода мама.

Раніше ми писали, що Репяхова показала перший знімок з малюком. На фото можна розгледіти ручки новонародженого і його стильний одяг.

"Це був перший одяг, який я купила Мишку ще тижні на 20 вагітності", - розповіла Репяхова.

Нагадаємо, що дружина Павлика після крапельниць вирішила показати, як годує новонародженого сина: "І я хочу".

Як повідомляла Politeka, дружина Павлика відразу після пологів поскаржилася на тяжкість материнства: "приходжу в шок від...".

Також Politeka писала, що дружина Павлика через три дні після пологів не посоромилася показати фігуру: "дуже незвично".