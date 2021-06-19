Екс-солістка групи "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова вразила виглядом в прозорому комбінезоні

Як передає Politeka.net, Романова, яка є подругою і підопічною українського співака Макса Барських, продовжує будувати сольну кар'єру. Зірка твердо слідує обраному іміджу спокусливої блондинки. Її концертні вбрання завжди відповідають цьому образу.

На свіжих фото Міша з'явилася в чорному комбінезоні, який, до того ж, був дуже коротким. Романова не стала надягати під комбінезон нижню білизну, засвітивши свої апетитні форми.

"Вечірка в стилі "Бохо", - підписала фото зірка.

У коментарях під постом артистці залишили масу приємних слів. Її фото влаштували справжній переполох у мережі через надмірну пікантність.

"Міша! Моя любов!", "Капеееееец, шикарна", «легше», "Які босоніжки", "Які гарячі фотки. Міша, ти давай легше, у нас і так +40", «Крута», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше Міша Романова прокоментувала стосунки з Максом Барських в одному з інтерв'ю. Вона заявила, що вони ніколи не підтверджували, що у них є якісь відносини. При цьому, артисти є практично рідними людьми один одному.

Нагадаємо, що подруга Макса Барських Романова в прозорій сукні-сіточці показала свої достоїнства: "Мерилін Монро 2021".

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Романова разом з Максом Барських повідомила радісну новину: "Давно пора".

Також Politeka писала, що подружка Макса Барських Романова в жовтому бікіні змусила їй заздрити:"все і відразу".