Головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як заспокоює свою дочку, коли вона плаче

Як передає Politeka.net, майже відразу після закінчення проекту Макс Михайлюк почав зустрічатися з моделлю Дашею Хлистун. Через місяць Даша завагітніла і парочка одружилася. 27 квітня Михайлюк і Хлистун стали батьками. Зараз пара спільно займається доглядом за новонародженою донькою. Судячи з Instagram, Максим бере активну участь у житті доньки та допомагає дружині з хатніми обов'язками.

Цього разу Михайлюк опублікував відео з крихітною донькою, яке знімала його дружина. Він намагався заспокоїти дитину, яка плакала. Михайлюк став видавати смішні звуки, а також співати пісні. Поки тато кривлявся крихітка заспокоювалася. Сам Михайлюк був в одних трусах.

"Коли треба заспокоїти Доцю, тато дуже заповзятливий", - підписав відео Михайлюк.

У коментарях молодому батькові залишили масу приємних слів.

"Мило", "Ой, які", "клас", "як же приємно дивитися на таких батьків", "вогонь!!! Молодець який!", "Ви просто вогонь", "неймовірний тато!", "Які ви милі, дуже красива сім'я", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Даша Хлистун показала, як виглядає після безсонних ночей. Макс і Даша вирішили відучувати дочку від сну в їхньому ліжку. Це була перша ніч, коли крихітка не спала з батьками.

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