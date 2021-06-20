Ведучий Леся Нікітюк здивувала кадрами з гримерки, показавши обличчя без фотошопу

Почавши зйомки чергового сезону шоу "Хто зверху? Леся стала активно ділитися новими кадрами з гримерки і на сцені, показуючи, як проходить її робота з Сергієм Притулою. Не обходиться і без гуморних моментів, а також історій від самої Нікітюк.

Цього разу зірка бурхливо обговорила Походження китового вуса в жіночих корсетах і їх натуральність, а в одному відео під час обговорення навіть засвітила себе без фільтрів, здивувавши шанувальників природним виглядом. Хоч і з макіяжем, але без фільтрів зірка інакше і дуже навіть природно.

При цьому на фото в профілі Лесі вона виглядає інакше, що обурило фанатів, які подумали, ніби зірка повністю перекроїла себе. Хоча мова йшла виключно про макіяж. Причому губи виглядали так, ніби їх дійсно збільшили, а лінія контуру була сильно змінена.

"Ніс і губи зробила сама, ну а волосся довіряю професіоналам» - написала Нікітюк під своїм постом.

Також в цьому ж корсеті зірка показала себе з іншого ракурсу. Зокрема, в одному з ефірів Нікітюк з'явиться на телеекранах в незвичайному корсеті з чорного латексу з однією несподіваною "родзинкою".

"Дівчатка, я ніколи не знала, що є корсети, виявляється, з китового вуса... Ось цей корсет, який зменшує талію на 10 см, а то й більше, він зроблений з китового вуса... Це що, киту обстригли вуса?.. Загалом класна штука, реально-бомба",-поділилася вона, покрутившись в міні-вбранні.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу

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