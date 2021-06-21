Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася своїм відпочинком

Антоніна пішла по стопах зіркової матері і стала актрисою. Зараз вона разом з чоловіком живе в Росії. Пара виховує двох дітей. Паперна активно веде свій блог, радуючи шанувальників новими кадрами. Зараз за її сторінкою стежать 58 тисяч осіб.

У новому пості Антоніна Паперна поділилася фото, зробленим біля басейну, пише Politeka.net.

"Літо. Люблю", - коротко підписала актриса кадр.

Паперна відображена в купальнику і міні-шортах. Літній образ вона доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Актриса сиділа на краю басейну поставивши ноги на надувний матрац у формі часточки кавуна.

"Яка краса ❤❤❤ а вода яка чиста 🔥 🔥 🔥 я б цілодобово зависала в басейні", "Краса", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Антоніна Паперна та її коханий Володимир Яглич вдруге стали батьками навесні минулого року. Зараз пара виховує дочку Єву і сина Данила.

В одному зі своїх постів в Instagram актриса розповіла, що за рік після пологів молодшого сина вона схудла на 15 кілограмів. Спорт Тоня називає своєю любов'ю. Красуня зазначила, що бути худою не хоче, але прагне досягти рельєфів.

Фото дівчини в купальнику свідчать про те, що вона в прекрасній формі.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської причепурилася і дала цінну пораду.

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