Популярний музикант і виконавець Діма Монатік (MONATIK) показав своїх дітей

Вже багато років Діма Монатік одружений на красуні, продюсері Ірині Демічевой. У подружжя підростає двоє синів, Платон і Данило. До слова, співак довгий час приховував обличчя дітей, і лише недавно вирішив показати їх.

І в новому пості в Instagram Дмитро показав підросли Платона і Данила, пише Politeka.net.

Знімками артист поділився з нагоди Дня батька, який у 2021 році в Україні святкують 20 травня.

"Щастя бути татом! Тато може, тато може все що завгодно заради своїх дітей! Зі святом Вас ", - написав люблячий батько.

Кадри зворушили користувачів мережі. На фото також відреагував співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес. Він поставив у коментарі до фото багато сердечок. Відзначимо, у самого Дантеса поки немає дітей.

"Божееееее ці носи ♪ не можу! Кращий ТАТО! Падре!!!", "Обожнюю вашу сім'ю!", "Красиві", "зі святом", "справжнє щастя", "щасливі і красиві", "які ви Класні", "яке чуттєве фото❤ всім би дітям такого тата як Ви", "хороші хлопчини", "невисокий мегапапа і два маленьких Монатіка!!! Зі святом", "пощастило хлопчакам", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дружина Монатіка в стильному літньому образі закинула ногу на ногу, прикувавши до себе погляди.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка у вузькій сукні заінтригувала кадрами з Греції.

А ще Politeka повідомляла, що дружина судді" Голосу країни " Монатіка похвалилася бронзовою засмагою.