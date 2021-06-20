Відома телеведуча Марічка Падалко, зірка 1+1, показалася на сімейному фото

Як пише Politeka.net, Марічка є популярною українською телеведучою. Красуня заміжня і виховує трьох дітей. У День батька Падалко вирішила привітати свого чоловіка, опублікувавши спільне фото.

На знімку Марічка посміхалася, поки її обіймав чоловік. Пара стояла біля будинку, сховавшись в тіні від сонечка.

"Якщо я іноді вважаю себе хорошою мамою, то це тому, що у дітей є хороший тато, який вміє надихати, встановлювати правила, краще мами і вчити на власному прикладі.

Сьогодні День батька їдемо святкувати спільної гри батьків і дітей нашої футбольної команди", - написала Падалко.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви дуже красива пара і приклад", "красива пара і сім'я", "ви красиві", "красиві разом".

Нагадаємо, відома телеведуча Марічка Падалко вийшла в прямий ефір без краплі гриму і здорово здивувала українців.

Цього разу зіркова красуня поділилася фотоколажем, на якому показала, що вийшла в прямий ефір випуску новин без макіяжу. сталося це в рамках експерименту до Дня природної краси.

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