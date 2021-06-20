Український телеведучий, зірка тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров звернувся до медиків

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Дмитро написав зворушливий пост-звернення до українських медиків на честь їхнього професійного свята. Він зазначив, що після подій 2020 року багато хто усвідомив важливість цієї професії, а також необхідність гідної оплати праці лікарів.

"На жаль, праця медика в Україні залишається недооцінена. Більшість медпрацівників не можуть дозволити собі жити, не переживаючи, що грошей вистачить на все. Дохід часто "проїдається", або навіть на це не завжди вистачає", - зазначив Комаров.

Телеведучий підкреслив, що йому є з чим порівнювати, адже він спілкувався з лікарями з різних країн.

"Я люблю і дуже поважаю наших лікарів. І хочеться для них більшого. Мені є з чим порівняти. Я щільно спілкувався і спілкуюся з лікарями в різних країнах", - заявив він.

У багатьох країнах світу лікарі-це еліта.

"Наприклад, в Японії, Китаї, Європі. Гонорари вражають, і як на мене - так і повинно бути. Від їх досвіду і кваліфікації безпосередньо залежать життя", - заявив Комаров, додавши, що навіть в Індії і Пакистані лікарі можуть легально заробляти тисячі доларів.

Телеведучий підкреслив, що мріє про таке ж для України.

У коментарях Комарова підтримали шанувальники.

"Спасибі Дмитре, за теплі слова на адресу медиків!", "Спасибі, аж сльози проступають", "Які правильні слова!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світ навиворіт" несподівано звернувся до українців:"як я втомився і все це ненавиджу".

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