Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Світлана стала відомою актрисою для українців завдяки своїй співпраці зі студією "Квартал 95". Красуня зіграла в безлічі картин, а також виступає на сцені театру. Не забуває Ходченкова і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Ходченкова опублікувала, Світлана була в сукні з декольте. Красуня доповнила образ яскравою прикрасою, а в руках тримала театральний бінокль.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Блін, ну, найкраща ж!", "Світла-принадність", "це я точно хочу подивитися", "неймовірно красива", " Супер красива фігура у Вас. Я суджу по "домашньому арешту". Я бачу, що нічого не змінилося. Красуня!".

Повідомлялося, що зірка фільмів «Квартал 95», відома актриса Світлана Ходченкова підкорила яскравим чином.

На свіжому фото вона позувала в казковій жовтій сукні, яка підкреслила її ідеальну фігуру. Внизу плаття утворювало неймовірний вигляд завдяки пишній спідниці.

"З Мілана з любов'ю...", - підписала фото актриса.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

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