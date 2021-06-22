Співачка Оля Полякова епатувала публіку несподіваною витівкою

37-річна суперблондинка засвітилася на одному з корпоративів, на якому ведучим був Володимир Остапчук. У перервах між виступами Оля продовжувала розважати народ. Зірка опублікувала в Instagram свіжі "сторіз", на яких показала, як її носили на руках, передає Politeka.net.

Так, Оля, у своєму традиційному зухвалому вбранні - корсеті зі шлейфом, розшитому сріблястими блискітками, застрибнула на руки "могутньому богатирю", та ще й задерла ніжки. Співачку пронесли в такій позі кілька метрів.

"О, боже...", - вигукував голос за кадром, який знімав те, що відбувається.

"Корабель зі щоглою", - так охарактеризував "композицію" чоловік, який ніс Полякову на руках.

Крім того, зірка опублікувала ще одне фото, показавши, як розслабляється в гримерці в точно такій же позі, тільки вже лежачи на дивані.

"І ніякого фотошопу, головне 👍", - підписала вона кадр.

Раніше ми розповідали, як Остапчук вирішив пожартувати на Поляковою, підкравшись до неї з включеною камерою і каверзним питанням.

"Олечка, а хто це там грає? Твоя улюблена артистка Тіна Кароль", - звернувся до співачки Володимир і став чекати її реакції.

"Так, це правда ... Ну що? Це правда", - відповіла Оля.

Як відомо, нещодавно між артистками спалахнув скандал, коли Полякова публічно назвала конкурентку на великій сцені Кароль - "плакальницею на похоронах".

Нагадаємо, що Остапчук на відпочинку обзавівся симпатичною малятком, дружина не проти:"звуть Дуня".

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