Модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала нове фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна французька модель Тіна Кунакі кілька років тому стала дружиною 54-річного актора Венсана Касселя. Красуня вже встигла народити знаменитому чоловікові дочка Амазоні, але після пологів швидко повернулася у форму. Дівчина активний користувач Instagram, де зібрала більше мільйона передплатників, яких тепер частенько радує яскравими фото зі свого насиченого життя.

Так, цього разу Тіна вклала в мережу незвичайному фото у величному образі, а в підписі до нього повідомила про презентацію нової колекції відомого бренду. На знімку зірка з'явилася в довгій світлій сукні просторого крою з пишними рукавами і коміром. А ось пишних кучерів моделі на цьому знімку немає – її волосся випрямлені і зібрані в сувору елегантну зачіску, чому повністю змінюється її зовнішність.

У підписі до фотографії Кунакі розповіла про презентацію, а фанати тут же почали коментувати незвичайний образ красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Вау", "Чудово", "Це так красиво", "Принцеса", "Красуня", "Фантастика", "Королева", "Елегантна леді", "Виглядає приголомшливо", "Богиня", "Мені так подобається цей знімок! І наряд, все так ідеально", "Піднесений образ", "Приголомшливо", "Дуже красива", - пишуть фанати під фото Тіни.

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