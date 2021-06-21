Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить час з дочкою

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки успішною українською телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня вийшла заміж в 2011 році Андрія Дикого і пара вже виховує двох дочок. Не забуває Ребрик і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.

На фото, яке Лілія опублікувала в соціальних мережах, красуня позувала в басейні. Поруч можна побачити маленьку дочку, яка була в колі. Красуні посміхалися на камеру, а Ребрик в руках показувала тарілку з літніми ягодами - черешнею і полуницею.

"О 6.32 настав день літнього сонцестояння. Але я його благополучно проспала, тому що хоч і люблю ранні підйоми, але любов до сну у вихідні дні у мене все ж міцніше! Проте-зарядку я все ж зробила (наш марафон триває), але кількома годинами пізніше. Навіть був рух у стилі йоги, чий Міжнародний день сьогодні відзначають! Так би мовити віддала свою повагу популярному в світі заняттю!

День сьогодні найдовший в році! Триватиме 17 годин і 33 хвилини, уявляєте-скільки годин можемо насолоджуватися всього одним літнім днем!?! У нас сьогодні в планах-катання на велосипедах, прогулянки з Діксі, купання в басейні, засмага під палючим київським сонцем і зустріч Заходу перед короткою в році вночі! Все це разом з моєю #Дика сімейка! Ловимо кожну хвилину літа, якого ми так чекали! Адже далі все вже повертається на зиму. Що вже встигли зробити сьогодні? Які плани є? Діліться! Зробимо перекличку наших планів! Цей пост заряджений на те, щоб вони обов'язково здійснилися!",- написала Лілія.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми насолоджувалися лісом, лісовими ягодами. Лілія ви супер !!!! Дуже позитивна і приємна!", "Дуже класно, наші дівчатка і хлопчаки теж купаються в басейні. Ви просто супер!!!", "Приємного апетиту вам".

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