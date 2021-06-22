Ведучий "Маски" Володимир Остапчук насмішив кадрами зі своєю новою дружиною Христиною Горняк

Як відомо, парочка разом всього рік. Їхні стосунки починалися зі скандалу, адже Володимир пішов від першої дружини Олени Войченко, залишивши її разом з двома дітьми. Зараз пристрасті вже вляглися, і ведучий зі своєю новою коханою насолоджуються сімейною ідилією, регулярно показуючи в соцмережі кадри з особистого життя.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Христина зняла кумедний випадок, що стався під час сніданку з чоловіком, передає Politeka.net. Мабуть, вона нагадала йому про необхідність випити вітаміни і попросила, щоб він сам їх узяв.

"Як це ти не знаєш, які вітаміни ти п'єш?", - здивувалася дівчина.

"Що ти даєш - я п'ю! Звідки я знаю... Це як з твоїми баночками... "Знайди мені хайлайтер" що це? Хвороба якась? Серйозно!", - прийшла черга обурюватися Володимиру.

Він встав з-за столу і підійшов до шафки з різними баночками, вдивляючись в їх вміст.

"Це, щоб теща пила... Це "комплекс "Красива дружина"... Це "Зменшення ч..на", о!", - зрадів Остапчук, що знайшов те, що треба, і вже почав відкручувати кришечку.

"Вова, що ти мені "сторіз" псуєш, дурник!", - розсмілася Христина.

Крім того Горняк зняла чоловіка, коли він наводив марафет, намазуючи обличчя кремом, з дуже серйозним виразом.

"Рембо бой", - підписані кадри.

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