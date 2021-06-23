Дружина Дмитра Монатика Ірина показала, як проводить час у Греції

Як пише Politeka.net, Ірина та Дмитро вже багато років разом і виховують прекрасних синів. Зараз дружина Монатіка вирушила на відпочинок Грецію, звідки регулярно ділиться цікавими фото в Instagram.

Цього разу Ірина вирішила прогулятися біля моря, вибравшись у вбранні з декольте і стильних окулярах. Красуня посміхалася, а волосся залишила розпущеним.

"Час літа", - написала Ірина під фотографією.

"Вогонь", - написала українська співачка Оля Цибульська

Фанати відразу засипали лайками красуню-дружину Дмитра Монатіка і почали писати компліменти:

"Вогонь", " така щаслива і промениста. Гарного відпочинку-Ірина. Нехай Волоське Сонце зігріє вас", "Люблю".

Повідомлялося, що дружина популярного українського співака і судді «Голосу країни» Дмитра Монатіка в літній рожевій сукні показала, як насолоджується моментом.

Так, на новому фото вона позує біля колоритного білого будиночка з яскраво-синьою обробкою. Монатік грайливо притулилася до стіни, дивлячись вдалину. На ній легкий і стильний літній наряд. Для прогулянки вона вибрала ніжно-рожеве Довге плаття, світло-блакитну сорочку, білі кросівки і рожеві окуляри. Розпущене волосся і легка посмішка доповнили її романтичний образ.

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