Відома українська співачка Анастасія Приходько вирішила розкрити себе з нового, більш емоційного боку
Артистка, яка свого часу виступала на «Євробаченні» від Росії, відома своїм простим і навіть трохи грубим образом. На багатьох фотографіях на своїй сторінці в Instagram Приходько позує з серйозним обличчям, проте шанувальники помітили, що в звичайному житті вона багато посміхається, і здивувалися, чому зірка не показує цього на знімках. Співачка вирішила піти фанатам назустріч і порадувала їх новим постом, пише Politeka.net.
"Ви часто пишете, що в сторіз я посміхаюся, а в постах «у своєму репертуарі». Ось, будь ласка. Можу і так. Мені подобаються такі добрі фото, а сьогоднішнє відображає мій настрій", - написала співачка.
На знімку вона позує в блузі з декольте і відкритими плечима, демонструючи свої татуювання. На голові у Насті модний тюрбан, а її вуха прикрашають сережки у вигляді масивних ланцюгів. Доповнює образ співачки помада ожинового кольору.
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На цьому фото Приходько розкрила свою емоційну сторону: артистка сміється, заплющивши очі, і виглядає при цьому дуже природно і невимушено.
Фанати тут же відреагували на цей пост.
"Неймовірна, красива, чудова", "клас", "вогонь", - пишуть люди під знімком.
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