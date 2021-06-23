27-річна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала новонародженого малюка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала процес зйомки сина. Як відомо, четверта дитина 55-річного артиста народилася 15 червня. Вже через тиждень Катерина влаштувала фотосесію для сина. Вона запросила до себе додому професійного фотографа, який спеціалізується на зйомці немовлят. У процесі жінка знімала відео, показуючи, як загортають маленького Мішу і кладуть його в різні забавні пози.

Крім цього, малюка фотографували з мамою і татом. На відео засвітився щасливий Павлик, який вже не в перший раз переживає щастя батьківства.

"Мені здається, одна з найскладніших робіт", - підписала відео процесу Репяхова.

Відзначимо, що Репяхова і Павлик одружилися в 2020 році. Через короткий час стало відомо, що Катерина чекає первістка. З тих пір дівчина стала активно вести свій блог, розповідаючи про вагітність і підготовку до пологів. Навіть під час потуг Репяхова викладала сторіс з пологового будинку.

Раніше ми писали, що перша прогулянка Репяхової з малюком обернулася неприємністю, оскільки молода мама сильно втомилася.

"Пройшлися метрів триста. Я вже втомилася, спина болить страшно", - зізналася Катерина.

Нагадаємо, що дружина Павлика відразу після пологів поскаржилася на тяжкість материнства: "приходжу в шок від...".

Як повідомляла Politeka, з'явилися моторошні подробиці пологів молодої дружини Павлика: "почала кричати, що я помру".

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розповіла про свої незвичайні пологи:"чоловік тримав за руку, анестезіолог співав".