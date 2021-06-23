Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, показав своїх друзів

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото зі святкування дня народження свого друга. На знімку зібралася величезна компанія, яка ледь вмістилася в кадр. Сам MELOVIN виглядав досить дивно і сидів у ніг друзів. Він був одягнений в чорні широкі штани і бордову накидку. Його обличчя прикривали сонцезахисні окуляри, а на голові красувалася малинова шапка.

"Друже, нехай всі мрії збуваються!",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальники співака залишили йому масу приємних слів.

"Який у тебе цікавий прикид", " Мел, терміново потрібно фото, де ти ближче. А то тебе такого стильного не можу розгледіти. Твоєму другові Привіт!", "Добре коли є друзі", "З Днюшкою. Мрії повинні збуватися, адже мріяти так круто!", "Всі люди як люди, а ти-суперзірка", "Луки – кайф!",- пишуть користувачі Мережі.

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