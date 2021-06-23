Відома співачка Віра Брежнєва представила нову пісню, похвалившись неймовірним образом

Як передає Politeka.net, відома співачка, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", зараз є однією з найпопулярніших співачок в Росії. Це не дивно, адже чоловік артистки – відомий продюсер Костянтин Меладзе, який всіляко допомагає своїй дружині бути успішною.

Брежнєва часто радує публіку яскравими публікаціями у себе в Instagram. Цього разу вона показала чарівний образ з прем'єри кліпу. Віра одягла перуку з бісеру, а також сукню в тон шкіри, яка вигідно підкреслювала достоїнства зірки.

"Сьогодні на @zharafest була прем'єра #рожевийдим. Хто дивився прямий ефір?) Мій наряд @frolovheart сьогодні отримав стільки компліментів", - підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Кілька шанувальників звинуватили Брежнєву в плагіаті ідей Олі Бузової.

"Цікава перука - головний убір", "Перука як у Бузової", "Це вогонь", "Віра, а як вся копиця вашого шикарного волосся влізла під цю перуку з бісеру?", "Сьогоднішній вихід на килимову доріжку і виступ були чудові!", "Віра, Ти вогонь", "У Бузової стягнула типу ідеї, навіть шапочка з весюльками", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Брежнєву з яскравими губами і у відвертому купальнику переплутали з 20-річною донькою: "Верунчик, ти ураган".

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