Погода в Україні 24 червня буде спекотною, а в окремих областях ще й дуже дощовою

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у четвер в Україні очікується сильна спека. В окремих областях стовпчики термометра прогріються до 35 градусів. Крім цього, половину регіонів атакують дощі, місцями з грозами.

Так, на заході в четвер очікуються грозові дощі. Опадів не передбачається лише в Закарпатській області, де температура підніметься до 35 градусів. Температура в західних регіонах триматиметься в районі 31-34 градусів.

У центральних областях буде сухо. Температура повітря прогріється до 32-34 градусів. Вночі теж буде дуже жарко - близько 19-22 градусів.

На півдні в четвер очікуються грозові дощі. Температура коливатиметься в районі 29-32 градусів.

У східних областях переважно буде сухо. Невеликі опади очікуються тільки в Запорізькій області. Температура в регіоні досягне 35 градусів, але в середньому коливатиметься в районі 31-33 градусів.

Варто відзначити, що в найближчі пару днів Україну атакують грозові дощі. Опади очікуються у всіх без винятку регіонах. При цьому температура повітря не спаде. Спека триматиметься в Україні ще як мінімум тиждень.

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