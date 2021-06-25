Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, у якій мільйони фанатів по всьому світові, продовжує розбурхувати яскравими образами

Як відомо, у 46-річної актриси немає свого аккаунта в Instagram, зате шанувальники створили безліч сторінок, де викладають цікаві кадри з нею і вихваляють її красу та талант. Так, в одному з таких мікроблогів показали цікаве фото з Джолі на червоній доріжці, передає Politeka.net.

Зірка постала в чорній сукні з асиметричним декольте, пишною спідницею і розрізом від стегна. Анджеліна виставила напоказ струнку ніжку, чим, звичайно, прикувала до себе захоплені погляди. Цікаво, що на цьому ж знімку на задньому тлі можна розгледіти кількох чоловіків, які спостерігають за актрисою.

Традиційна зачіска з розпущеними локонами та макіяж з червоною помадою ідеально доповнили образ.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"🙈👍🔥Солодка 👏"

"ти така красива"

"♥ ️Подобається твій лук"

"Все ще Джолі😍"

"Красиво 👍 ніжка 🦵 😍 "

"Мені вона подобається в цьому чорному платті й з червоною помадою 😍"

Раніше ми розповідали, Анджеліна вразила образом леді-бос. Актриса сиділа на стільці в зухвалій позі, широко розстививши ніжки і спершись на руку. На ній був строгий костюм чорного кольору, включаючи піджак оригінального крою з гудзиками на манжетах і вузькі штани. Також просвічувалася блуза молочного відтінку. Волосся зірка розпустила, підкресливши бездоганні риси обличчя легким макіяжем зі смокі-ефектом на очах.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.