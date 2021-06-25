Співачка Оля Полякова поділилася несподіваними, але приємними новинами

37-річна суперблондинка встигає і стадіони збирати, і виховувати двох дочок 16 і 9 років, а також займатися господарством у своєму розкішному маєтку під Києвом, де як відомо у неї є своя стайня, ферма з козами і навіть город.

При цьому артистка не забуває радувати фанатів в Instagram яскравими кадрами. У своїх нових "сторіз" Полякова похвалилася поповненням в родині, передає Politeka.net.

"Ну, вітайте нас!)))", - йдеться в підписі.

На кадрах постала їхня домашня улюблениця - кішка бенгальської породи, у якої народилося двоє кошенят. Оля крупним планом показала малюків, які захоплено їли.

Кішка, до речі, з'явилася в родині Полякової кілька років тому. Співачка подарувала тварину молодшій доньці Алісі на день народження.

"Аліса замовила кішку - "бенгалку". Так що у нас в будинку тепер є дика кішка. Це такий жах, у нас вже є собачка, яка ходить в туалет скрізь, крім вулиці. А тепер у нас ще є котик, який робить те ж саме. Такий прекрасний у нас будинок", - розповідала Оля, додавши, що пропонувала дочці замість кішки купити новенький iPhone, але дівчинка залишилася непохитною.

"А коли дочка тепер просить у мене айфон, Я кажу: "Грай в ігри на своїй кішці", - насмішила Полякова.

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