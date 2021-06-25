Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, учасниця "Танців з зірками", показала, як провела дитяче свято
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею. Красуня перемогла ще в найпершому сезоні "Танців з зірками", виступаючи з Володимиром Зеленським. Після цього красуня ще кілька разів була партнеркою для зіркових учасників. У новому сезоні Шоптенко вирішила повернуться в проект, але вже в якості головного хореографа. Не забуває Олена і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото в Instagram Олена здалася у футболці і штанях. Як можна побачити, красуня грала з мильними бульбашками, висунувши язик, а в цей кумедний момент її сфотографували.
"Дуже смішно
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Мами мене точно зрозуміють.
Вчора отримала фотографії з дня народження сина, І ось це фото тепер моє найулюбленіше. Мама на дитячому дні народження.
Давайте ваші варіанти підпису!",- написала Олена.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Головне не Вік, а стан душі)))", "я старалася більше всіх", "спробую ка і я на смак ці бульбашки, діти дуже хвалили))", "це супер. Мама розумничка для веселощів і радості дітей можна так".
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