Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, учасниця "Танців з зірками", показала, як провела дитяче свято

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею. Красуня перемогла ще в найпершому сезоні "Танців з зірками", виступаючи з Володимиром Зеленським. Після цього красуня ще кілька разів була партнеркою для зіркових учасників. У новому сезоні Шоптенко вирішила повернуться в проект, але вже в якості головного хореографа. Не забуває Олена і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото в Instagram Олена здалася у футболці і штанях. Як можна побачити, красуня грала з мильними бульбашками, висунувши язик, а в цей кумедний момент її сфотографували.

"Дуже смішно

Мами мене точно зрозуміють. ⁣

Вчора отримала фотографії з дня народження сина, І ось це фото тепер моє найулюбленіше. Мама на дитячому дні народження.⁣⁣

Давайте ваші варіанти підпису!",- написала Олена.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Головне не Вік, а стан душі)))", "я старалася більше всіх", "спробую ка і я на смак ці бульбашки, діти дуже хвалили))", "це супер. Мама розумничка для веселощів і радості дітей можна так".

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