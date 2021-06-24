Українців готують до прем'єри нового серіалу, який розповідає про життя поганулі, що перетворюється на справжню красуню
В Україні знімається ремейк колумбійського серіалу "Некрасива Бетті", передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео анонса, доскролльте до кінця сторінки). В Україні свого часу була популярна російська версія серіалу "Не родись красивою".
Головну роль у нашій новій адаптації "Моя улюблена Страшко" виконає Ірина Поплавська. Остання вперше дала інтерв'ю. Про це повідомляється на офіційній сторінці Instagram каналу "1+1".
За словами актриси, її героїня Настя Глушко - хороша людина з чистою душею, але при цьому вона дуже сильна.
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"Незважаючи на булінг, на те, що її не сприймають, Настя не втрачає віру в те, що все вийде", - розповідає Ірина.
Варто зазначити, що Ірина Поплавська - молода українська актриса, випускниця майстерні Льва Сомова. Головний продюсер фільмів і серіалів "1 + 1" Олена Єремєєва розповіла, що кастинг на роль Насті Глушко проходив кілька місяців.
"В Ірині є щось ніжне і магічне, вона рідна і близька, але з незламним характером і вірою в добро. Хоча для актриси це перша роль, вона неймовірно точно передає характер героїні і відповідально підходить до всіх процесів на майданчику », - розповіла Єремєєва.
В україномовній версії відобразять сучасні реалії, чим вона і буде відрізнятися від оригінального формату.
Нагадаємо, в Україні випустять ремейк серіалу "Не родись красивою", перші подробиці: як виглядали героїні в різних країнах
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