Дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала, як проводить спекотний літній день
Юна блондинка пішла по стопах своєї зіркової матері і стала актрисою. Ось тільки будує свою кар'єру Антоніна не в Україні, а в Росії. Туди вона переїхала до свого чоловіка, актора Володимира Яглича. Зараз пара живе разом в розкішному особняку і виховує двох дітей.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Паперна вирішила поділитися новим кадром сімейної ідилії. На чорно-білому фото вона показала, як проводить це літо.
На знімку актриса розслаблено напівлежить в шезлонгу в купальнику і з келихом в руці. Поруч з нею лежить чоловік, який прикриває своє обличчя солом'яним капелюхом. І хоча його зовсім не видно, можна легко здогадатися, що це чоловік Антоніни. Чоловік розслабляється в одних плавках. Судячи з цього знімка, він явно знаходиться в хорошій формі.
"Гей, ти", - підписала кадр Паперна.
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Шанувальники тут же відреагували на пост актриси.
"Стильна фотка", "Стильно гаряче", "Ну просто любов", "гарні", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Паперна поділилася фото, на якому зображена в купальнику і міні-шортах. Літній образ вона доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Актриса сиділа на краю басейну поставивши ноги на надувний матрац у формі часточки кавуна.
Нагадаємо, дочка Сумської блиснула засмаглою фігурою біля басейну, захопивши виглядом: "Я б цілодобово...".
Як повідомляла Politeka, дочка Сумської показала, як виглядає її фігура після двох вагітностей: яскраве фото в купальнику.
Також Politeka писала, що дочка Сумської блиснула ніжками в літній сукні і розкрила секрет розслаблення: "Наче тиждень відпочинку на Мальдівах".